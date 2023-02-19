AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den üye ülkelere Ukrayna'ya askeri desteği hızlandırma çağrısı

Sorunun yeni satın almaların veya ortak Avrupa satın alma programlarının tamamlanmasını beklemeden, "haftalar içinde" çözülmesi gerektiğini vurgulayan Borrell, "Elimizdekini, üye devletlerin sahip olduklarını kullanmalıyız." dedi.



Borrell ayrıca AB üye ülkelerine tanklar da dahil olmak üzere, ağır silahların sevkiyatını hızlandırmaları çağrısında bulundu.



AB Yüksek Temsilcisi, "Bir savaşı, klasik bir savaşı kazanmak için muharebe tanklarına ihtiyacınız olduğunu herkes bilir. Bu tür silahlar olmadan bu savaşı kazanamazsınız." değerlendirmesini yaptı.



Borrell, şunları kaydetti:



"155 milimetrelik obüs mermisini, bir Avrupa ülkesinin ordusunun satın alması neredeyse 10 ay sürüyor. Neredeyse bir yıl. Havadan havaya füze satın almak için neredeyse üç yıl. Bu, bugün yaşadığımız şeylere uygun değil. Çünkü yaşadığımız duruma uygun değiliz."

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