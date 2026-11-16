AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Rusya'nın müzakere talepleri saçma

ABD tarafının Avrupalıların bir sonraki müzakere turuna dahil edileceğini söylediğini, temsil biçiminin bu nedenle belirlendiğini dile getiren Kallas, asıl önemli konunun müzakerelerin içeriği olduğunu, hem ateşkes hem de Rusya ’nın yeniden saldırmasını önleyecek kalıcı barış üzerinde ısrar edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kendisine sorulan bir plandan haberdar olmadığını söyleyen Kallas, bakanlarla üzerinde çalıştıkları konunun AB’nin azami talepler listesi olduğunu kaydetti.

Rusya’nın Avrupalıların kendilerine henüz bir şey teklif etmediğini savunduğunu aktaran Kallas, "Birdenbire onlara bir şey teklif etmek bize düşüyormuş gibi oluyor. Oysa savaşı onlar başlattı. Saldırgan onlar ve bir mağdur var." dedi.

Ukrayna ve Avrupa ’da adil ve kalıcı barış için Rusya tarafından taviz verilmesinin sağlanması gerektiğini söyleyen Kallas, Avrupa’yı temsil edecek ekibe ilişkin soruya kararın liderler tarafından alındığını belirterek yanıt verdi.

Dışişleri bakanlarıyla her ay bir araya geldiğini ve Avrupa Dış İlişkiler Servisinde önceki müzakereleri bilen, Rusya konusunda uzman personel bulunduğunu hatırlatan Kallas, müzakerelerin içeriği üzerinde çalışmayı sürdürebileceğini ifade etti.

"RUS BİRLİKLERİNİN DİĞER ÜLKELERDEN ÇEKİLMESİ DE TALEPLER ARASINDA"

AB’nin azami talepleri arasında Rus askerlerinin diğer ülkelerden çekilmesinin bulunup bulunmadığı sorulan Kallas, Rusya’nın halen asker bulundurduğu tüm ülkelerden birliklerini çekmesinin listede yer aldığını söyledi.

Rusya’nın taleplerini "saçma" olarak nitelendiren Kallas, bu ülkelerin hiçbirinin Rusya’ya saldırmadığını vurguladı.

Moskova’nın çok sayıda talep sunduğunu ve bunlara yenilerini eklediğini belirten Kallas, daha sonra bu taleplerin bir bölümünden geri adım atarak makul bir tutum sergiliyormuş izlenimi oluşturmak istediğini ifade etti.

Müzakere ekibine her zaman karşılığında ne istendiğinin sorulması gerektiğinin altını çizen Kallas, AB’nin yaptırımlar ve dondurulmuş varlıklar gibi kozları bulunduğuna dikkati çekti.

"Karşılığında hiçbir şey almadan herhangi bir adım atmamamızı umuyorum." diyen Kallas, Rusya’nın taleplerini ciddi bulmadığını yineledi ve müzakere ekibinin ateşkes için baskı yapması gerektiğini söyledi.

Kallas, "Ukraynalıları öldürmeyi bırakın, sivil altyapıya saldırmayı bırakın, buna son verin. Ondan sonra oturup barış anlaşmasını müzakere edebiliriz." ifadelerini kullandı.