AB, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı Adalet Divanı'na sevk etti

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin uyarılara rağmen atıklarının büyük bölümünü yönetmeliklere aykırı şekilde depolamaya devam etmesi AB ile yaşanan krizi zirveye çıkardı.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Brüksel'in 2021'de atık depolama sahalarındaki eksikliklerin yanı sıra gerekli atık yönetimi tesislerini kurmadığı için Yunanistan ve GKRY'ye resmi yazı gönderdiği belirtildi. AB Komisyonu'nun Aralık 2024'te de gerekçeli görüşünü Yunanistan ve GKRY'ye ilettiği aktarılan açıklamada, Yunanistan'daki 81 atık deposunun 66'sının AB yönetmeliklerine uygun olmadığı sonucuna varıldığı ifade edildi.

GKRY'de üretilen atıkların yüzde 21'inin yönetmeliklere aykırı olarak ön işlemden geçirilmeden depolara gönderildiği ifade edilerek Yunanistan ve GKRY'deki atık işleme tesislerinin kapasitesinin kentsel atıkların işlenmesi için yetersiz kaldığı vurgulandı.

İki tarafın yetkililerinin söz konusu eksiklikleri gidermeye yönelik çabalarının yetersiz olduğunu vurgulayan AB Komisyonu, Yunanistan ve GKRY'nin yönetmeliklere aykırı davranışları nedeniyle AB Adalet Divanı'na sevk edildiğini duyurdu.