AB zirvesinin ilk gününde ele alınan önemli başlıklardan biri Türkiye'nin Doğu akdeniz'deki sondaj ve gaz arama faaliyetleriydi.
Toplantının sonuç bildirgesinde Türkiye'nin sondaj faaliyetleri "yasa dışı" olarak nitelendirildi.
Bu faaliyetlerin AB-Türkiye ilişkilerini olumsuz etkilediği belirtildi.
Bildirgede, Türkiye'ye "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin egemenlik haklarına saygı duyması" çağrısında bulunuldu.
AB Konseyi'nin süreci yakından izleyeceği ve komisyona "Gecikmesizin uygun tedbirlerin alınması için seçenekler sunma" davetinde bulunacağı belirtildi.
Zirvede Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi‘nin sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanması çabaları ise karşılık görmedi.
Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi geçtiğimiz günlerde doğalgaz arama faaliyetlerine devam etmesi halinde Ankara’ya karşı "gerekli önlemlerin alınması için” AB üyelerini harekete geçmeye çağırmıştı
Yunanistan Başbakanı Çipras, AB’nin sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye karşı daha sert tutum izlemesini talep etmişti.
AB zirvesinde Türkiye başlığı
NTV HaberDünya
Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin liderleri Brüksel'de bir araya geldi. Zirvede Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj ve gaz arama faaliyetleri de gündeme geldi. Toplantıda Kıbrıs Rum Kesimi ile Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım çabaları karşılık görmedi.
AB zirvesinin ilk gününde ele alınan önemli başlıklardan biri Türkiye'nin Doğu akdeniz'deki sondaj ve gaz arama faaliyetleriydi.