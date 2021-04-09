AB ziyaretinde koltuk tartışmasına konsey başkanı Michel'den açıklama

AB liderlerinin Türkiye ziyaretinin ardından oturma düzeni ile ilgili yaşanan tartışmaya ilişkin AB Konseyi Başkanı Charles Michel'den açıklama geldi. Belçika'da bir televizyon kanalına konuk olan Michel, "Türkiye'den kaynaklı kasti küçük düşürücü bir eylem yoktu" dedi.

NTV 09.04.2021 - 18:26

AB ziyaretinde koltuk tartışmasına konsey başkanı Michel'den açıklama

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SON DAKİKA HABERİ: AB ziyaretinde protokol tartışmasına açıklama

SON DAKİKA HABERİ: AB ziyaretinde protokol tartışmasına açıklama

AB Konseyi Başkanı Michel, ilişkilere zarar vermemek için tepki göstermediğini belirtti.

Michel oturma düzenini, kendisinin devlet başkanı, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in hükümet başkanı olarak kabul edilmesiyle açıkladı.  Michel, "Türkiye'den kaynaklı kasti küçük düşürücü bir eylem yoktu" dedi.

Michel'in protokol ekibi ise Türk tarafının kriz yaşanan odanın görülmesine izin vermediğini iddia etti.

Tartışma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmede Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in Erdoğan'ın yanına Komisyon Başkanı Ursula Von Der Leyen'in diğer kanepeye oturması tartışma konusu olmuştu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Von Der Leyen'in, coronavirüs salgını nedeniyle protokol ekibini Ankara'ya göndermediği, düzenlemenin, Michel'in protokol ekibiyle yapıldığı ortaya çıkmıştı.

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