ABD, 11 Eylül saldırısını planlayan üç kişi ile anlaştı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, 11 Eylül saldırısının planlayıcı olan ve Guantanamo Cezaevi'nde tutulan üç kişi ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Halid Şeyh Muhammed, Velid Muhammad Salih Bin Mubarak Attaş ve Mustafa Ahmet Adam al-Hawsawi ile yapılan anlaşmanın detayları açıklanmadı.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİLER

ABD medyası, üç kişinin ölüm cezasıyla yargılanma yerine ömür boyu hapis cezası karşılığında suçlamaları kabul ettiklerini yazdı.

Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Yargılama öncesi anlaşmaların özel hüküm ve koşulları şu anda kamuoyuna açık değildir" denildi.

The New York Times gazetesi ise anlaşmanın ilk olarak savcılar tarafından hayatını kaybedenlerin ailelerine gönderilen bir mektupla duyurulduğunu yazdı.

ÜÇ BİN KİŞİ ÖLDÜ

Anlaşmaya varılan üç kişiye sivillere saldırmak, savaş kanunlarını ihlal ederek cinayet işlemek, uçak kaçırmak ve terörizm gibi bir dizi suçlama yöneltildi.

Muhammed, Attaş ve al-Hawsawi’nin savunmalarını resmen yapmak üzere önümüzdeki hafta başında mahkemeye çıkması bekleniyor.

En az 2 bin 400 kişinin hayatını kaybettiği 1941 yılındaki Pearl Harbour baskınından bu yana en ölümcül saldırı olarak kayıtlara geçen 11 Eylül saldırısında New York, Virginia ve Pensilvanya’da yaklaşık üç bin kişi hayatını kaybetmişti.