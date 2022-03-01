Rusya'nın BM Temsilcisi Nebizia, ABD'nin 12 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı. Diplomatlardan 7 Mart'a kadar ülkeyi terk etmeleri istendi. Beyaz Saray Sözcüsü Psaki ise sınır dışı edilecek 12 kişinin "istihbarat elemanı" olduğunu iddia etti. Rusya Federasyonu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebizia, ABD'nin 12 Rus diplomatının 7 Mart'a kadar ülkeden ayrılmasını istediğini bildirdi.Rus temsilci Nebizia, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında, ABD'nin, BM'de görevli 12 Rus diplomatın istenmeyen kişi (persona nan grata) ilan edildiği, 7 Mart'a kadar ülkeyi terk etmeleri gerektiği yönünde kendilerine bildirimde bulunduğunu açıkladı."CEVAP VERİLECEK"Gelen bir telefona cevap verdikten sonra gazetecilere dönen Nebizia, "Bana az önce Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'ndeki 12 Rus diplomatın istenmeyen kişi olduğu söylendi" dedi.Nebizia, "Bu, bizim seçimimiz değil. Biz başlatmadık ve sanırım cevap verilecektir" diye konuştu.ABD'nin, BM ile ev sahibi ülke anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini açıkça ihlal ettiğini belirten Rus elçi, henüz listeyi görmediği için ABD'den ayrılması gereken diplomatlar hakkında detaylı bilgiye sahip olmadığını kaydetti.PSAKİ: SINIR DIŞI EDİLECEKLER İSTİHBARAT ELEMANIBeyaz Saray Sözcüsü Jen Psak ise, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) misyonunda çalışan 12 Rus diplomatın "istihbarat elemanı" olduğunu ve bu nedenle sınır dışı edileceklerini söyledi.Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD'nin 12 Rus diplomatı sınır dışı etme kararını değerlendirdi.Söz konusu adım üzerine birkaç aydır çalıştıklarını ve bu konuda BM ve Rusya'nın BM Daimi Temsilciliğini bilgilendirdiklerini belirten Psaki, "Rusya misyonunda çalışan 12 istihbarat elemanının sınır dışı edilmesi sürecini başlattık. Bu kişiler, ulusal çıkarlarımızın tersine casusluk faaliyeti yürüterek, ABD'de elde ettikleri oturum hakkını kötüye kullanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.