ABD, 15 yıl sonra İngiltere'ye nükleer silah konuşlandıracak

Yeni ortaya çıkan Pentagon belgelerine göre ABD artan Rusya tehdidi nedeniyle 15 yılın ardından ilk kez İngiltere topraklarına nükleer silah konuşlandıracak.
Bu belgelere göre ABD, Suffolk'ta yeni inşa edeceği hava üssüne Hiroşima bombasının üç katı gücünde nükleer savaş başlıkları yerleştirmeyi planlıyor.
ABD hükümeti Rusya'dan gelen Soğuk Savaş tehdidinin azalması gerekçesiyle 2008 yılında İngiltere'deki nükleer füzelerini kaldırmıştı.
Açıklama, NATO ülkelerinin vatandaşlarını Rusya ile savaşa hazırlaması gerektiği yönündeki uyarıların ardından geldi.
Geçtiğimiz hafta, üst düzey bir NATO askeri yetkilisi Amiral Rob Bauer, vatandaşların önümüzdeki 20 yıl içinde Rusya ile savaşa hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.
İngiliz Ordusu'ndan General Patrick Sanders, ordunun çok küçük olması nedeniyle Rusya ile savaş olması durumunda halkın savaşa çağrılması gerekeceği konusunda uyardı.
RUSYA KARŞI ÖNLEM ALACAK
Amerikan silahlarının İngiltere'ye geri dönüşü, Şubat 2022'de Ukrayna'nın işgal edilmesinin ardından Kremlin ile artan gerilime yanıt olarak nükleer sahaların geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik NATO çapındaki programın bir parçası.
Rusya, ABD silahlarının İngiltere'ye yerleştirilmesinin Moskova tarafından bir "gerginlik" olarak görüleceğini ve "telafi edici karşı önlemlerle" karşılanacağını belirtti.
İngiltere'deki RAF Lakenheath askeri üssünün, 1945'te Hiroşima'ya atılan atom silahının üç katından daha güçlü, 50 kilotona kadar değişken güce sahip "B61-12" yerçekimi bombalarını barındırması bekleniyor.
Başkan Joe Biden, ABD'nin "güvenlik ortamındaki değişime yanıt vermek için" Avrupa'daki güçlü duruşunu geliştireceğini söylemişti.
ABD'nin şu anda NATO'nun nükleer paylaşım anlaşması kapsamında Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda ve Türkiye'de de savaş başlıkları bulunuyor.
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