ABD, 15 yıl sonra İngiltere'ye nükleer silah konuşlandıracak

RUSYA KARŞI ÖNLEM ALACAK



Amerikan silahlarının İngiltere'ye geri dönüşü, Şubat 2022'de Ukrayna'nın işgal edilmesinin ardından Kremlin ile artan gerilime yanıt olarak nükleer sahaların geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik NATO çapındaki programın bir parçası.



Rusya, ABD silahlarının İngiltere'ye yerleştirilmesinin Moskova tarafından bir "gerginlik" olarak görüleceğini ve "telafi edici karşı önlemlerle" karşılanacağını belirtti.



İngiltere'deki RAF Lakenheath askeri üssünün, 1945'te Hiroşima'ya atılan atom silahının üç katından daha güçlü, 50 kilotona kadar değişken güce sahip "B61-12" yerçekimi bombalarını barındırması bekleniyor.



Başkan Joe Biden, ABD'nin "güvenlik ortamındaki değişime yanıt vermek için" Avrupa'daki güçlü duruşunu geliştireceğini söylemişti.



ABD'nin şu anda NATO'nun nükleer paylaşım anlaşması kapsamında Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda ve Türkiye'de de savaş başlıkları bulunuyor.

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