ABD, 2 bin oyuncuyu hava trafik kontrolörü olarak işe aldı

ABD'li Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, yaptığı bir sosyal medya paylaşımında 2 bin oyuncunun hava trafik kontrolörü olarak işe alındığını açıkladı. Açıklamanın ardından sosyal medyadan tepkiler gecikmedi.

Duffy, “Nisan ayında, video oyunu oyuncularını hava trafik kontrolörü olarak işe almak için yeni bir kampanya başlattık ve en iyi ve en zeki kişileri daha hızlı işe almak için tüm işe alım sürecini hızlandırdık. Sonuçlar tarihi nitelikte” ifadelerini kullanarak, şu ana kadar yapılan 2 bin atamanın tek bir yılda yapılan en yüksek sayıyı teşkil ettiğini belirtti.

Bakan ayrıca 2 bin oyuncunun daha işe alınacağını sözlerine ekledi. Paylaşımına, yeni işe alınanlardan bazılarının mülakatlarını geçmekten ve işe başlamaktan duydukları heyecanı ifade eden bir video derlemesi eşlik etti.

Paylaşıma çok sayıda olumlu tepki gelirken bazı kullanıcılar esprili yorumlarda bulundu.

Bir ABD'li kullanıcı, “Eğer işi ellerine yüzlerine bulaştırırlarsa insanlar ölecek… Yeni bir oyun başlatamayacaklar” ifadelerini kullanırken, bir başkası “Uyku düzenlerine dikkat etmeliler. GTA 6 yahut World of Warcraft'a bir genişleme pakedi çıktığında gökyüzünden uçakların düşmeye başlamasını istemeyiz.” dedi.

Uzun yıllardır beklenen ve ön satışa açılan GTA 6, 19 Kasım itibarıyla piyasaya çıkacak.