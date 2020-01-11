CNN'nin haberine göre, Süleymani'nin öldürüldüğü gece Amerikan güçleri başka bir İranlıya daha suikast düzenledi.

Yemen'deki başka bir üst düzey İran askeri yetkilisini hedef alan Amerikalılar, bu suikastde başarısızlığa uğradı.

Pentagon yetkilileri, "Uzun süredir teröristlerin ve ABD'nin diğer düşmanları için güvenli bir alan olarak anlaşılan Yemen'de 2 Ocak hava saldırısının raporunu gördük. Ancak o saldırının kim için olduğunu açıklayamayız" yorumunu yapmışlardı.



Operasyonun gerçekleştiğini ilk kez Washington Post duyurmuştu.

Shahlai, ABD'nin en çok arananlar listesinde

Gazeteye göre hedef, Ortadoğu'da faaliyet gösteren İran ordusunun seçkin bir kanadı olan İran'ın Kudüs Gücünün finansmanı ve kilit komutanı Abdul Reza Shahlai idi.



Shahlai, Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü gece yapılan suikastden sağ olarak kurtuldu. Amerika tarafından başına 15 milyon dolar ödül konulan Abdul Reza Shahlai, halen en çok arananlar listesinde.