ABD 20 Ocak'tan beri 11 bin göçmeni Meksika'ya sınır dışı etti

ABD'de Donald Trump döneminin en tartışmalı konularından göçmen meselesiyle ilgili kriz sürüyor.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği 20 Ocak'tan bu yana yaklaşık 11 bin göçmeni Meksika'ya sınır dışı ettiğini söyledi.

Bu rakamın yaklaşık 2 bin 500 Meksikalı olmayanı da kapsadığını belirtti.

Sheinbaum, bu hafta başında Trump ile, ABD'ye göç akışını daha da azaltmak amacıyla ülkenin kuzey sınırına binlerce Ulusal Muhafız polisi konuşlandırılması karşılığında Meksika mallarına yönelik tehdit niteliğindeki gümrük vergilerinin durdurulması konusunda anlaşmaya vardı.

Sheinbaum, her sabah düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, Meksika'nın sınır dışı edilen göçmenleri kara ulaşımının yanı sıra uçakla da Honduras'a geri gönderdiğini dile getirdi. Ancak geri göndermelerin zorla yapılmadığının altını çizdi.

Devlet Başkanı, "Bu gönüllülük esasına dayanıyor. Onlara eşlik edeceğiz, böylece kendi ülkelerine gidebilecekler" dedi.

