ABD, 227 kilogramlık bombaları yeniden İsrail'e göndermeye başladı

ABD, Biden yönetimi, yaklaşık 2 aydır durdurduğu 227 kilogramlık bombaların sevkiyatını İsrail'e yeniden başlattı. 1 tonluk bombalar ise bekletilmeye devam ediyor.

ABD, 227 kilogramlık bombaları yeniden İsrail'e göndermeye başladı

'de Biden yönetiminin, yaklaşık 2 aydır bir tonluk (2 bin pound) bombalarla birlikte sevkiyatını durdurduğu yaklaşık 227 kilogram (500 pound) bombaları, 'e tekrar göndermeye başladığı belirtildi.

Bir yetkili, söz konusu bombaların "nakliye sürecinde" olduğunu ve önümüzdeki haftalarda İsrail'e ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Yetkili, İsrail'in Refah kentine saldırı yapacağını açıkladığı dönemden asıl endişelerinin 227 kilogramlık bombalar değil, yoğun nüfusun olduğu alanlarda bir tonluk bombaların potansiyel kullanımı olduğunu aktardı.

227 kilogramlık bombaların bir tonluk bombalarla aynı mühimmat sevkiyatında bir araya getirildiği için naklinin durdurulduğunu açıklayan yetkili, "Çünkü bizim endişemiz 227 kilogramlık bombalarla ilgili değildi, bunlar olağan sürecin bir parçası olarak ilerliyor." dedi.

1 TONLUK BOMBALAR BEKLETİLİYOR

Söz konusu yetkili, 227 kilogramlık bombaların ayrı olarak İsrail'e gönderildiğini teyit ederek, 1 tonluk bombaların sevkiyatının ise hala bekletildiğini vurguladı.

ABD'de Biden yönetimi, mayıs ayında İsrail'in, nüfusun yoğun olduğu Refah kentine saldırı düzenleyeceğini açıklaması üzerine, sivil kayıpları engellemek için bir tonluk ve 227 kilogramlık bombalardan oluşan bir sevkiyatı durdurduğunu açıklamıştı.

Söz konusu sevkiyatta 1800 adet 1 tonluk, 1700 adet de 227 kilogramlık bomba bulunduğu haberlere yansımıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

NATO Sonuç Bildirgesi: 2026 zirvesi Türkiye'de yapılacak

NATO Sonuç Bildirgesi: 2026 zirvesi Türkiye'de yapılacak

Stoltenberg: Ukrayna'ya destek NATO'yu çatışmaya taraf yapmayacak

Stoltenberg: Ukrayna'ya destek NATO'yu çatışmaya taraf yapmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde: Miçotakis, Meloni ve Scholz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde: Miçotakis, Meloni ve Scholz ile görüştü

İtalya'da aşırı sıcak: 7 kentte "kırmızı" alarm verildi

İtalya'da aşırı sıcak: 7 kentte "kırmızı" alarm verildi

İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı

İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı

Pezeşkiyan: “Uluslararası sınırların değişiminden yana değiliz”

Pezeşkiyan: “Uluslararası sınırların değişiminden yana değiliz”

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...