ABD, 3 Ocak'ı bilerek mi seçti? 36 yıl sonra tarih tekerrür etti

Amerika Birleşik Devletleri 3 Ocak 2026 tarihinde Latin Amerika ülkesi Venezuela'ya müdahale ederek geniş çaplı operasyon düzenledi. ABD Başkanı Trump, Venezuela lideri Maduro ve eşinin yakalandığını duyurdu.

Trump'ın emriyle gerçekleştirilen operasyon yaşandığı tarih itibariyle de ilginç bir tesadüfü içinde barındırıyor.

Bugünden tam 36 yıl önce, ABD bir başka Latin Amerika ülkesine daha operasyon düzenlemiş, Panama Amerikan güçlerince işgal edilmişti.

Bir dönem ABD'nin müttefiki ve CIA muhbiri olan dönemin Panama lideri Manuel Noriega'nın ABD ile arası 1980'lerde gittikçe açılmış, Washington tarafından uyuşturucu kaçakçılığı ile itham edilmişti. 1989'da Panama'da yapılan seçimlerin geçersiz sayıldığını ilan eden Noriega'yla ABD arasındaki ipler kopmuştu.