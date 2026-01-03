ABD, 3 Ocak'ı bilerek mi seçti? 36 yıl sonra tarih tekerrür etti
03.01.2026 15:57
Erdem Güzel
ABD 3 Ocak tarihinde ikinci kez bir Latin Amerika liderini ele geçirdi.
Amerika Birleşik Devletleri 3 Ocak 2026 tarihinde Latin Amerika ülkesi Venezuela'ya müdahale ederek geniş çaplı operasyon düzenledi. ABD Başkanı Trump, Venezuela lideri Maduro ve eşinin yakalandığını duyurdu.
Trump'ın emriyle gerçekleştirilen operasyon yaşandığı tarih itibariyle de ilginç bir tesadüfü içinde barındırıyor.
Bugünden tam 36 yıl önce, ABD bir başka Latin Amerika ülkesine daha operasyon düzenlemiş, Panama Amerikan güçlerince işgal edilmişti.
Bir dönem ABD'nin müttefiki ve CIA muhbiri olan dönemin Panama lideri Manuel Noriega'nın ABD ile arası 1980'lerde gittikçe açılmış, Washington tarafından uyuşturucu kaçakçılığı ile itham edilmişti. 1989'da Panama'da yapılan seçimlerin geçersiz sayıldığını ilan eden Noriega'yla ABD arasındaki ipler kopmuştu.
Dönemin Panama lideri Manuel Noriega
Dönemin ABD Başkanı George H.W Bush'un emriyle başlatılan Panama İşgali sırasında Noriega önce Vatikan Büyükelçiliği'nde saklanmış, 3 Ocak 1990 tarihinde de Amerikan yetkililerine teslim olmuştu.
Yakalandıktan sonra ABD'nin Miami kentinde yargılanan ve hüküm giyen Noriega yaklaşık 20 yıl hapiste kalmış, ardından Fransa'da da kara para aklama suçundan yargılanması için Fransa'ya gönderilmişti. 2010 yılında Fransa'dan da Panama'ya iade edilen Noriega bir kez daha yargılanmış ve yine hapse atılmıştı. Sağlığı gittikçe kötüleşen Noriega 2017'de öldü.