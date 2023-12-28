ABD, 300 milyar dolarlık Rus varlığı için harekete geçti

ABD, 300 milyar dolar değerinde dondurulan Rus varlığına el koymak için harekete geçti.



Financial Times'in haberine göre ABD, G7 çalışma gruplarının Rus varlıklarına el koyma yollarını araştırmasını önerdi. Haberde henüz bir kararın alınmadığı ve konunun Avrupa başkentlerinde tartışılmaya devam ettiği belirtildi.



ABD tarafından önerilen üç çalışma grubu; el koyma ile ilgili yasal konuları, politikanın uygulanması ve risklerin azaltılması ile Ukrayna'nın nasıl destekleneceğini inceleyecek.



ABD'nin İngiltere, Japonya ve Kanada tarafından desteklendiği belirtilirken; Almanya, Fransa, İtalya ve AB'nin ise çekimser yaklaştığı ifade edildi.



ABD, şubat ayında yapılacak olası bir G7 liderleri toplantısı için hazırlıkların hızlandırılmasını talep etti.



Dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin kullanılması veya krediler için teminat olarak değerlendirilmesi gibi seçenekler araştırılıyor.