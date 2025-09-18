ABD 4 yıl sonra Afganistan'a geri dönmek istiyor. Hedef Çin'in nükleer silahları.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyareti kapsamında, Başbakan Keir Starmer ile düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin 2021'de terk ettiği Bagram Hava Üssü'yle ilgili “Onlar bizden bazı şeyler istiyor, biz de bu üssü geri almak istiyoruz. Bu bir bakıma flaş haber olabilir. O üs bizim için önemli” açıklamasında bulundu.

ÇİN'İN NÜKLEER SİLAH YAPTIĞI YERE BİR SAAT UZAKLIKTA"

Trump ayrıca, “Üssü istememizin sebeplerinden biri, Çin’in nükleer silahlarını yaptığı yerin sadece bir saat uzaklıkta olması” ifadelerini kullandı.

ABD GÜÇLERİNİN EN STRATEJİK MERKEZİYDİ

Bagram, 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından başlatılan operasyonla birlikte yaklaşık 20 yıl boyunca ABD öncülüğündeki güçlerin Afganistan’daki en stratejik merkezi olmuştu.

Ancak ABD ve NATO birlikleri, Temmuz 2021’de gizlice üssü terk etmiş, çekilmenin hemen ardından Taliban hızla ilerleyerek ülkenin büyük bölümünü, kısa süre sonra da başkent Kabil’i ele geçirmişti.



Trump, göreve dönüşünden bu yana defalarca Bagram’ın kaybını eleştirmiş, bu durumu selefi Joe Biden’ın Afganistan’dan çekilme sürecindeki “yanlış yönetimi” ile ilişkilendirmişti.

ABD'nin üssü gizlice terk ettiğini Afgan yetkilileri bile tam anlalayamadı. AP'de yer alan bir haberde bu durum, "Afgan askeri yetkilileri, ABD askerlerinin yaklaşık 20 yıl sonra, elektriği keserek ve üssün yeni Afgan komutanına haber vermeden gecenin bir yarısı gizlice kaçarak Afganistan'daki Bagram Havaalanı'ndan ayrıldığını, komutanın da Amerikalıların ayrıldıktan iki saatten fazla bir süre sonra ayrıldığını öğrendiğini söyledi." diyerek aktarıldı.

Afgan askeri yetkililerine göre, Afgan ordusu Kabil'e arabayla yaklaşık bir saat uzaklıktaki havaalanının kontrolünü ele geçirmeden önce, küçük bir yağmacı ordusu tarafından işgal edildi. Yağmacılar, kışlaları yağmaladı ve devasa depo çadırlarını karıştırdıktan sonra tahliye edildi.



10 yıllık asker Abdul Raouf, "İlk başta Taliban olduklarını düşündük," demişti.