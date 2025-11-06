ABD, 40 havalimanında kapasite azaltıyor

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Kentucky eyaletinde kargo uçağının kalkıştan hemen sonra düşmesinin ardından havacılık güvenliğini sağlamaya yönelik yeni önlemleri duyurdu.

Söz konusu kazanın hava trafik kontrolüyle ilgili olmadığını, mekanik bir sorundan kaynaklandığını savunan Duffy, ancak hükümetin kapanması nedeniyle hava trafik kontrolörleri ve Ulaştırma Bakanlığı çalışanlarının çoğunun maaş alamadığına dikkati çekti.

GECİKME VE İPTALLER ARTTI

Hava trafik kontrolörlerinin ekim başında kısmi bir ödeme aldığını, ikinci ödemelerini ise alamadığını ifade eden Ulaştırma Bakanı Duffy, birçok çalışanın mali baskılar dolayısıyla ek iş yapmak zorunda kaldığını söyledi. Duffy, bu nedenle hava sahalarında personel sıkıntısı, uçuşlarda daha fazla gecikme ve iptal yaşandığını vurguladı.

Bir numaralı önceliklerinin "güvenli seyahati sağlamak" olduğuna dikkati çeken Sean Duffy, "Bu nedenle, ulusal hava sahasındaki risk profilini azaltacak ek önlemler hakkında konuşacağız. Ek aksaklıklar olacağını tahmin ediyorum. Hava yollarıyla birlikte çalışıyoruz. Onlar da yolcularla birlikte çalışacaklar." ifadelerini kullandı.

Duffy, uygulanacak önlemlerden birinin 40 lokasyonda uçuş kapasitesinin yüzde 10 oranında azaltılması olduğunu, bu kısıtlamaların cuma sabahı başlayacağını belirtti.