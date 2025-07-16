ABD, 5 göçmeni Afrika’daki son mutlak monarşiye sınır dışı etti

ABD’deki Donald Trump yönetimi, beş “suçlu yasadışı göçmeni” Afrika kıtasının güneyindeki Esvatini’ye gönderdi.



BBC’nin haberine göre, ABD İç Güvenlik Bakan Yardımcısı Tricia McLaughlin, yaptığı sosyal medya paylaşımında, Esvatini’ye gönderilmek üzere uçağa bindirilen göçmenlerin Vietnam, Jamaika, Laos, Küba ve Yemen vatandaşı olduğunu açıkladı. McLaughlin, bu kişilerin “çocuk tecavüzünden cinayete kadar" bir dizi suçtan hükümlü olduklarını söyledi.



McLaughlin, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu uçuş, öylesine barbar kişiler olmalarından dolayı kendi ülkelerinin geri almayı reddettiği insanları aldı” dedi.



SEKİZ GÖÇMEN GÜNEY SUDAN’A SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ



ABD, haftalar süren gecikmelerin ardından bu ayın başında farklı ülkelerden gelen sekiz kişiyi Güney Sudan’a sınır dışı etmişti. Güney Sudan, ilk olarak sınır dışı edilecek kişileri almayı kabul etmişti. Bunun sonucunda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Güney Sudan pasaportu olan herkesin vizelerini iptal etmişti. Bu durumun değişip değişmediği netlik kazanmadı.



Geçen hafta Nijerya’dan yapılan açıklamada ise Trump yönetiminin Venezuelalı ya da başka ülke vatandaşı tutukluları alma yönündeki baskısına boyun eğilmeyeceği belirtilmişti.



Trump, ilk açıklamalarında sadece ABD’de yasadışı olarak bulunan kişileri sınır dışı etmek istediğine işaret etmiş olsa da Beyaz Saray’ın çabalarının ABD’de öğrenci vizesiyle bulunanlar da dahil olmak üzere çok daha geniş kapsamlı olduğu görülüyor. Trump yönetimi, selefi Joe Biden döneminde askıya alınan bir “taktiği” de yeniden hayata geçirerek göçmenlere yönelik olarak iş yerlerine baskın yapmaya başladı.



UÇAK, ESVATİNİ'YE İNDİ

Bakan Yardımcısı McLaughlin, Esvatini’ye gönderilen beş göçmene ilişkin sosyal medya mesajında, bu kişilerin mahkum edildiği suçları paylaştı. Sınır dışı edilen göçmenleri ABD toplumunu “terörize eden ahlaksız canavarlar” sözleriyle tarif eden McLaughlin, “Esvatini’ye yapılan güvenli ülke sınır dışı uçuşu Güney Afrika’ya indi... Amerikan topraklarından gittiler” ifadelerini kullandı.



Daha önce Swaziland olarak bilinen ve Afrika kıtasındaki son mutlak monarşi olan Esvatini, ABD’nin açıkladığı sınır dışı uçuşu hakkında henüz bir yorum yapmadı.

