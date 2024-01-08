ABD 50 yıl aradan sonra Ay'a doğru yola çıktı

Vulcan roketi bu sabah yerel saatle 02.18 sıralarında Florida Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundan fırlatıldı.



Vulcan roketinin taşıdığı Astrobotic Peregrine iniş aracı, NASA tarafından sağlanan bilimsel ekipmanın yanı sıra , aralarında dizinin yaratıcısı Gene Roddenberry'nin de bulunduğu birçok Star Trek yıldızından hatırları ay'a götürüyor.

Peregrine kendisini uzaya taşıyan Vulcan Centaur roketinden 51 dakika 6 saniye sonra ayrıldı ve Ay'a olan uzun yolculuğuna hazır hale geldi.



Vulcan roketinin geliştirici firması United Launch Alliance (ULA) ceo'su Troy Bruna çok heycanlı olduklarını dile getirirken "Ekiple gurur duyuyorum, Uzun yıllar süren çalışmalar sonunda tekrar ay'a dönüyoruz. Ekip olarak çok iyi iş çıkardık, duygularımızı tarif etmek imkansız"diye konuştu.



Ay'da tur atan ilk ABD tobotu olacak olan Astrobotic Peregrine'nin 23 Şubat'ta ay'a iniş yapması bekleniyor.