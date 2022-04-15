ABD, 615 milyon dolarlık kripto para soygununu Kuzey Koreli hackerlarla ilişkilendirdi

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), yaptığı açıklamada, soruşturmalar sonucunda 615 milyon dolarlık kripto para hırsızlığının, Kuzey Koreli hacker grupları "Lazarus" ve "APT38" ile ilişkili olduğunu doğruladı.



Söz konusu saldırı, merkezi olmayan finans alanında bu zamana kadar yapılan en büyük soygunlardan biri olarak gösteriliyor.



Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus, 2014'te, film ve televizyon programlarının yapımcılığını, ticaretini ve dağıtımcılığını yapan Amerikan eğlence şirketi Sony Pictures Entertainment Inc'ye yaptığı siber saldırıyla adını duyurmuştu.



Video oyunu Axie Infinity'nin blok zincir ağı Ronin Network, 30 Mart’ta, siber saldırı sonucu değeri 600 milyon doları aşan kripto paranın çalındığı bildirilmişti.



Ethereum blok zincirinin yan zinciri olan Ronin Network, çevrim içi video oyunu Axie Infinity için ödeme aracı olarak kullanılıyor ve oyunculara daha ucuz işlem ücretleri sunuyor.



Singapur merkezli Sky Mavis tarafından geliştirilen ve Ethereum tabanlı bir NFT savaş oyunu olan Axie Infinity ile kullanıcılar oyun oynayarak kripto para kazanabiliyor.



Merkezi olmayan finans platformu Poly Network de Ağustos 2021'de bilgisayar korsanlarının saldırısına uğramış ve 600 milyon dolardan fazla para kaybettiğini bildirmişti.