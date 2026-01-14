ABD, 75 ülke için göçmen vizesi işlemlerini askıya aldı

ABD, Başkan Donald Trump'ın ülkeye gelmek isteyen yabancılara karşı son hamlesi olarak, 75 ülkeden gelen göçmen vizelerinin işlenmesini durdurduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, X'te yayınladığı bir gönderide, "ABD, Somali, Rusya ve İran da dahil olmak üzere 75 ülke için tüm vize işlemlerini dondurdu" diyerek, bu kararın göçmen vizeleriyle ilgili olduğunu belirtti.



VİZE İPTALLERİ BİDEN DÖNEMİNİN İKİ KATI



ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, göreve tekrar geldiği 2025 yılında 100 binden fazla vizeyi iptal etti. Bu iptal edilen vizelerin yaklaşık 8 binini öğrenci vizeleri oluşturuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump döneminde vize iptallerinin, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminin son yılı olan 2024'e kıyasla 2 katından fazla arttığını açıkladı.

İptal edilen vizelerin büyük çoğunluğu, vizelerinin süresini aşan uzman işçilik ve turistik amaçlı seyahat edenleri kapsıyor. Yaklaşık 2 bin 500 uzman işçi de yasal statülerini kaybetti. Vizelerini kaybeden işçi ve öğrencilerin çoğunun suça karıştığı savunuldu.