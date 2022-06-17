ABD, AB ve 11 ülkeden metan emisyonunu azaltma taahhüdü

ABD, Avrupa Birliği (AB) ve 11 ülke, hem iklim değişikliğiyle mücadele hem de enerji güvenliğinin artırılması amacıyla petrol ve gaz sektöründe metan emisyonunun azaltılması için 59 milyon dolarlık "Küresel Metan Taahhüdü Enerji Yol Haritası" isimli bir taahhüt başlattı.



ABD ve AB'den yapılan ortak açıklamada, "Küresel Metan Taahhüdü Enerji Yol Haritası"yla, küresel ısınmayı 1,5 santigrad derece azaltmak ve yakın zamanda iklim değişikliğiyle mücadele için dünyanın kısa zamanda küresel enerji sektörünün karbondan arındırılmasının yanı sıra metan emisyonunun da hızlı bir şekilde azaltılması gerektiği vurgulandı.



59 MİLYON DOLARLIK TAAHHÜT



Bu kapsamda ABD ve AB ile birlikte bugün 11 ülkenin de katılımıyla yeni bir taahhüt başlatıldığına işaret edilen açıklamada, benzin ve gaz sektörlerinde metan emisyonunun azaltılması ve 2030'dan önce rutin salınımın bitirilmesi sözü verildi.



Bugün yapılan Büyük Ekonomiler Forumunda buna yönelik yeni adımların atıldığına işaret edilen açıklamada, açıklanan taahhüde 59 milyon dolarlık yatırım yapılacağı kaydedildi.



Taahhüde, ABD ve AB'nin yanı sıra, Arjantin, Kanada, Danimarka, Mısır, Almanya, İtalya, Japonya, Meksika, Nijerya, Norveç ve Umman katıldı.

