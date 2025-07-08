ABD açıkladı: Çin devletine bağlı hacker yakalandı

ABD Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre Xu Zewei, 3 Temmuz’da Milano’da gözaltına alındı. Teksas Güney Bölgesi’nde hazırlanan iddianamede Xu ve bir suç ortağının, Şubat 2020 ile Haziran 2021 arasında bilgisayar korsanlığı faaliyetlerine karıştığı öne sürülüyor.



İddianamede, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı’nın COVID-19 aşı araştırmalarını çalmak ve Microsoft’un e-posta yazılımındaki açıkları kullanmak için bu hacker grubunu yönlendirdiği iddia ediliyor. Çin hükümeti ise tüm bu suçlamaları reddediyor.

"YANLIŞ KİŞİ TUTUKLANDI" İDDİASINDA

Xu Zewei’nin avukatı, müvekkilinin masum olduğunu, soyadının Çin’de çok yaygın olduğunu ve 2020’de telefonunun çalındığını belirterek yanlış kişinin tutuklandığını savundu. Xu, bir bilişim şirketinde IT yöneticisi olarak çalışıyor ve geçen hafta eşiyle tatil için Milano’nun Malpensa Havalimanı’na indiğinde gözaltına alındı.



ABD yetkilileri, Xu’nun 2020’de Teksas Üniversitesi’nin geliştirdiği COVID-19 aşısını ele geçirmeye çalışan bir hacker grubunun parçası olduğunu ve 2021’de Çin devletiyle bağlantılı olduğu iddia edilen Hafnium adlı siber casusluk grubunda yer aldığını iddia ediyor. DOJ’a göre Hafnium, ABD’de 60 binden fazla kurumu hedef aldı.



Xu hakkında elektronik dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık amacıyla komplo kurma ve korumalı bilgisayarlara izinsiz erişim suçlamaları bulunuyor.

Milano’daki temyiz mahkemesi Xu’nun ABD’ye iade edilip edilmeyeceğine karar verecek.