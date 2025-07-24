ABD Adalet Bakanlığı'ndan Epstein hamlesi: Kız arkadaşı ile görüşecek

ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri bugün, Jeffrey Epstein'in suçlarına yardım ettiği gerekçesiyle mahkum olan eski kız arkadaşı Maxwell ile Florida eyaletinin Tallahassee kentindeki hapishanede bir araya gelecek.



ABD medyasına açıklamada bulunan bir diğer kaynak da, Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche ile Maxwell arasındaki görüşmenin, Tallahassee şehir merkezinde Adalet Bakanlığına bağlı bir ofiste gerçekleşeceğini söyledi.



Maxwell, seks ticareti ve diğer suçlardan dolayı 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



Öte yandan dün, ABD'de Demokrat Senatör Adam Schiff, ABD Başkanı Donald Trump'a, Epstein'a ilişkin soruşturma belgelerinde adının geçtiği yönündeki haberler üzerine, Adalet Bakanı Pam Bondi'yi Senato'da ifadeye çağırmıştı.



Wall Street Journal (WSJ) gazetesi Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik bir mektup yazmasını istediğini, bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etmişti.