ABD, Afgan pasaportuna vize vermeyi durdurdu

Donald Trump yönetimi ABD'nin başkenti Washington DC'de ulusal muhafızlara yönelik saldırının ardından Afganistanlı göçmenlere yönelik yaptırım kararları almaya devam ediyor.

Afgan göçmenlerin sığınma taleplerini durdurma kararının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, Afganistan pasaportuyla seyahat eden kişilere vize verilmesinin askıya alındığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bakanlık, ABD'nin ulusal ve kamu güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemleri alıyor." denildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "ABD'nin, ülkemizi ve halkımızı korumaktan daha önemli bir önceliği yoktur." ifadesini kullandı.

WASHINGTON'DAKİ SALDIRI

ABD'nin başkenti Washington DC'de çarşamba günü 2 ulusal muhafız silahlı saldırıya uğramıştı. Ağır yaralı olarak yakalanan saldırganın 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Rahmanullah Lakanwal olduğu açıklanmıştı. Vurulan ulusal muhafızlardan 20 yaşındaki Sarah Beckstrom dün hayatını kaybetmişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth saldırının ardından başkentteki Ulusal Muhafızların sayısını artıracağını ve Başkan Trump'ın talimatıyla 500 yeni askerin Washington'a sevk edileceğini açıklamıştı.