ABD Afganistan'daki askerlerini 14 ay içinde çekecek

Afganistan barış sürecinde tarihi bir adım atıldı. ABD ile Taliban arasında yürütülen müzakerelerin ardından Katar'ın başkenti Doha'da barış anlaşması imzalandı.



Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde ABD'nin Afganistan'daki tüm askerlerini 14 ay içerisinde çekmesi hedefleniyor.



ABD-Afganistan'dan yapılan ortak açıklamada, "ABD ve müttefikleri, Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek" denildi.

Açıklamada, ABD'nin, 135 gün içinde Afganistan'daki askerlerinin sayısını 8 bin 600'e indireceği belirtilerek "ABD ve müttefikleri, Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek" ifadesine yer verildi.