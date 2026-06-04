ABD alarmda. "Canlı canlı yiyen" parazit 60 yıl sonra geri döndü

Canlı dokuyla beslenen ve sıcak kanlı hayvanları içeriden tüketebilen "Yeni Dünya vida kurdu" (screwworm) paraziti, yaklaşık 60 yıl sonra ilk kez ABD'nin Teksas eyaletinde tespit edildi.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA), Meksika sınırına yaklaşık 48 kilometre uzaklıktaki La Pryor bölgesinde bir buzağıda doğrulanan vakanın, ülkedeki tek teyit edilmiş bulaşma olduğunu açıkladı.

Uzmanlar ise bunun ABD hayvancılığı açısından ciddi bir tehdit oluşturabileceği konusunda uyardı.

ET YİYEN PARAZİR SINIRI GEÇTİ

Screwworm adı verilen parazitik sinek türü, yumurtalarını açık yaralara veya mukozalara bırakıyor. Yumurtalar çatladıktan sonra ortaya çıkan yüzlerce larva, keskin ağız yapılarıyla canlı dokuların içine girerek beslenmeye başlıyor.

Tedavi edilmediği takdirde enfekte hayvanların ölmesine yol açabiliyor. Parazit çoğunlukla enfekte hayvan hareketleriyle yayılıyor.

1966'DAN BERİ GÖRÜLEN İLK BULAŞMA

ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, Teksas'taki vakanın eyalette 1966'dan bu yana görülen ilk screwworm vakası olduğunu söyledi.

Parazitin ortaya çıkması, ABD'nin son 75 yılın en düşük seviyesindeki sığır varlığı üzerinde yeni baskı yaratabilir.

Azalan hayvan sayısı halihazırda kırmızı et üretimini düşürmüş ve tüketiciler için fiyatların rekor seviyelere çıkmasına neden olmuş durumda.

Uzmanlar, parazitin yayılması halinde yalnızca Teksas hayvancılık sektörünün 1,8 milyar dolara kadar ekonomik kayıpla karşılaşabileceğini belirtiyor.

İNSANLARA BULAŞABİLİR Mİ?

Uzmanlara göre parazit insanlar ve evcil hayvanlara da bulaşabiliyor ancak insan vakaları oldukça nadir görülüyor.

Yetkililer, screwworm'un gıda güvenliği açısından bir risk oluşturmadığını vurguluyor. Tedavi mümkün olsa da süreç oldukça zahmetli. Enfekte yaralardan yüzlerce larvanın tek tek çıkarılması ve yaranın tamamen dezenfekte edilmesi gerekiyor.

ABD ACİL ÖNLEM ALDI

Yetkililer, bulaşmanın görüldüğü noktanın çevresindeki 20 kilometrelik alanda hayvan hareketlerini durdurduğunu açıkladı.

Bölgede steril sinek salımı başlatılırken, ek yaban hayatı gözetimi uygulanıyor ve özel müdahale ekipleri sahaya gönderildi. Yetkililer ayrıca Güney Teksas'a screwworm tedavisinde kullanılacak ilaç stoklarının sevk edildiğini duyurdu.

ABD'li yetkili Dudley Hoskins, "Hayvancılık sektörümüzü korumak ulusal güvenlik meselesidir." dedi.

MEKSİKA'DAN KUZEYE DOĞRU İLERLİYOR

Screwworm son aylarda Orta Amerika'dan başlayarak Meksika üzerinden kuzeye doğru ilerliyor.

Meksika Kasım 2024'ten bu yana 27 binden fazla vaka doğrularken, bunların yaklaşık 2 bininin halen aktif olduğu açıklandı.

ABD uzun süredir Meksika'dan canlı hayvan ithalatını kısıtlıyor ve milyonlarca dolar harcayarak parazitin kuzeye ilerlemesini yavaşlatmaya çalışıyor.

ABD, geçmişte steril erkek sineklerin doğaya salınması sayesinde screwworm'u 1960'larda tamamen ortadan kaldırmıştı. Ancak Teksas'ta kurulması planlanan yeni steril sinek üretim tesisinin ancak 2027 sonunda faaliyete geçmesi bekleniyor.