ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya'dan Ukrayna'ya ek güvenlik yardımı

ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya'nın, Ukrayna'ya ek stratejik ve taktik hava savunma sistemi sağlayacağı bildirildi.

ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya'dan Ukrayna'ya ek güvenlik yardımı

, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya liderleri, ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Rusya'nın "devam eden saldırganlığına karşı" kendisini savunması için 'ya ek hava savunma yetenekleri sağlamaya kararlı olunduğu belirtilerek, "Bugün, toplu olarak Ukrayna'ya, ek Patriot bataryaları da dahil olmak üzere ilave stratejik hava savunma sistemleri sağladığımızı duyuruyoruz." denildi.

Buna ek olarak gelecek aylarda ABD ve ortaklarının, Ukrayna'ya onlarca taktik hava savunma sistemi sağlamayı planladığı da aktarılan açıklamada, Ukrayna'ya güvenlik yardımı sağlamaya devam eden 50'den fazla ülkeden oluşan koalisyona teşekkür edildi.

Açıklamada, "Ayrıca 'nun, Ukrayna'nın NATO ile birlikte çalışabilen entegre bir hava ve füze savunma mimarisi geliştirme çabalarını destekleme yönündeki çalışmalarını da memnuniyetle karşılıyoruz. Moskova'ya ve dünyaya mesajımız açık: Ukrayna'ya desteğimiz güçlü ve sarsılmazdır." ifadelerine yer verildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

Suudi Arabistan'dan Gazze için acil çözüm çağrısı

Suudi Arabistan'dan Gazze için acil çözüm çağrısı

ABD Başkanı Biden: "Ukrayna'ya 'tarihi' önemde hava savunma sistemi sağlayacağız"

ABD Başkanı Biden: "Ukrayna'ya 'tarihi' önemde hava savunma sistemi sağlayacağız"

Stoltenberg ile Blinken Ukrayna'nın olası NATO üyeliğini görüştü

Stoltenberg ile Blinken Ukrayna'nın olası NATO üyeliğini görüştü

Yapay zeka ile çocukların müstehcen fotoğraflarını oluşturan 15 çocuğa denetimli serbestlik cezası

Yapay zeka ile çocukların müstehcen fotoğraflarını oluşturan 15 çocuğa denetimli serbestlik cezası

Silahlı saldırıya uğramıştı: Slovakya'da Başbakan Fico görevine döndü

Silahlı saldırıya uğramıştı: Slovakya'da Başbakan Fico görevine döndü

İsrail, Han Yunus’ta okula saldırdı: 25 ölü, 53 yaralı

İsrail, Han Yunus’ta okula saldırdı: 25 ölü, 53 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...