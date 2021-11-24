ABD, Almanya ve Danimarka'ya yönelik seyahat uyarısı yayımladı

CDC açıklamasında, "Bu yerlere seyahat etmekten kaçının. Bu ülkelere seyahat etmeniz gerekiyorsa, seyahatten önce aşılarınızın tam olduğundan emin olun." ifadeleri kullanıldı.



CDC, Almanya ve Danimarka'nın kategorisini "Seviye 4: Kovid-19 Riski Çok Yüksek" olarak belirlerken, Dışişleri Bakanlığı da bu ülkeleri "Seviye 4: Seyahat Etmeyin" olarak işaretledi.



Şu anda ABD'nin seyahat uyarısı listesinde 75 ülke yer alıyor.



CDC, son 28 günde 100 bin kişi başına 500'den fazla Kovid-19 vakası görülen ülkeyi seyahat uyarısı listesine ekliyor.