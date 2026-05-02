ABD, Almanya’dan 5 bin asker çekiyor

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Almanya ’daki yaklaşık 5 bin askerin geri çekilmesi talimatını verdi.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, sürecin önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde tamamlanmasının beklendiğini belirtti. Parnell, kararın Avrupa’daki askeri konuşlanmanın kapsamlı şekilde gözden geçirilmesinin ardından alındığını ifade etti.

TRUMP'TAN AVRUPA'YA SERT MESAJ

Karar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’nden ithal edilen otomobil ve kamyonlara uygulanacak tarifelerin yüzde 25’e çıkarılacağını açıklamasının hemen ardından geldi.

Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’i de İran konusundaki açıklamaları nedeniyle sert sözlerle eleştirdi.

“AVRUPA SAVUNMADA DAHA FAZLA SORUMLULUK ALMALI”

Trump, görev süresi boyunca Avrupa’daki ABD asker sayısını azaltma tehdidini sık sık gündeme getirmiş, Avrupa’nın kendi savunması için daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savunmuştu.

ABD lideri ayrıca Almanya merkezli otomotiv devlerini hedef alarak, Avrupa ülkelerinin ticaret anlaşmalarına uymadığını öne sürdü.

İTALYA VE İSPANYA DA GÜNDEMDE

Trump, İran savaşı konusundaki tutumları nedeniyle İtalya ve İspanya’daki ABD askerlerini de çekmeyi değerlendirdiğini söyledi.

Oval Ofis’te konuşan Trump, “Muhtemelen yaparım, neden yapmayayım?” ifadelerini kullandı.

2025 sonu itibarıyla Almanya’da 36 binden fazla, İtalya’da 12 bin 662 ve İspanya’da 3 bin 814 ABD askeri bulunuyor.

ALMANYA HAZIRLIKLI

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ülkesinin olası asker azaltımına “hazırlıklı” olduğunu ve konunun NATO çerçevesinde müttefiklerle görüşüldüğünü söyledi.

Wadephul, Almanya’daki büyük ABD üslerinin ise tartışma konusu olmadığını belirtti.