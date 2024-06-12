ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake: ABD-Türkiye stratejik bağları, hiç bu kadar güçlü olmamıştı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, uluslararası haber ajansı Reuters'ın sorularını yanıtladı.



ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Türkiye ile ABD arasındaki stratejik ilişkilerin güçlendiğine vurgu yapan Flake, "NATO'nun geni̇şlemesi̇ ve F-16 satış anlaşmasının ardından Türki̇ye batıya demi̇r attı. ABD Kongresi'nin Türkiye'ye bakışı geçmişe nazaran daha iyi. ABD-Türkiye stratejik bağlari hiç bu kadar güçlü olmamıştı." değerlendirmesinde bulundu.

ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesine ilişikin soruya da yanıt veren Flake, "Washington'da gelecek ay düzenlenecek NATO zirvesi Biden-Erdoğan görüşmesi için bir firsattır. Mayıs ayında planlanan Biden-Erdoğan ziyareti Gazze durumu ile ilgili zorlu siyasi dönemde, program uyuşmazlığı nedeniyle iptal edildi." dedi.

GAZZE'DE ATEŞKES



Gazze ateşkes görüşmelerinde Türkiye'den yardım istediklerini söyleyen Flake, "ABD, ateşkes görüşmeleri sırasında Türkiye'den Hamas liderleriğine bazı mesajlar iletmesini istedi." açıklamasında bulundu.

BRICS'E ÜYELİK

Flake son olarak da Türkiye'nin BRICS'e üye olmasıyla ilgili olarak, "Türkiye'nin BRICS'e girmemesini umuyorum ama eğer gerçekleşirse küçük bir diplomatik değişim beklenebilir."