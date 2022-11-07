ABD ara seçime gidiyor: Joe Biden ve Donald Trump mitingler düzenledi (ABD ara seçimler nedir ve kimler seçiliyor?)

Amerikalılar, 8 Kasım'daki ara seçimlerde, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa gidecek.

ABD Başkanı Joe Biden New York'ta, eski Başkan Donald Trump ise Florida'da miting düzenledi. Biden ara seçim için "Hayatımızın en önemli seçimi" ifadesini kullandı, Trump'a yüklendi. 2024'teki seçimde aday olabileceğinin sinyalini veren Trump, seçmene "Komünistleri ezin" diye seslendi.



Demokrat Partili ABD Başkanı Joe Biden, "Ülkemizin alacağı şekli belirleyen bir dönüm noktasındayız" dedi.

Biden, "Ülkemizin gelecek onyıllarda alacağı şekli belirleyen bir dönüm noktasındayız. Bu seçim bir referandum değil bu bir seçim. Temelde iki farklı ABD vizyonu için bir seçim. Selefimin neler yaptığını gördünüz. Ekonomi mahvolmuştu." dedi.



Eski Başkan Trump ise Miami'de Cumhuriyetçi valisi Ron DeSantis’le, Cumhuriyetçi senatörü Marco Rubio’ya destek mitingine katıldı.



Cumhuriyetçi Eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi adaylar için oy istedi, 2024 seçimleri için adaylık sinyali verdi.

Seçmene "Komünistleri ezin" diye seslendi, 2024'teki seçimde aday olabileceğinin de sinyalini verdi.



Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise, Chicago'yu ziyaret etti. Demokratların Senato'daki çoğunluğu alması durumunda ulusal kürtaj hakları yasasını geçirebileceklerini söyledi.



First Lady Jill Biden da Teksas'taydı. Biden, Kilisede ibadet edenlere, "Topluluğumuzu kimin yöneteceğini seçmek, inancımızı yaşamanın bir yoludur" dedi.



Son anketler, Cumhuriyetçi Parti'nin, meclisin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu yakalayacağı yönünde. Meclis'in üst kanadı Senato'da ise çoğunluğun kimde olacağı hala belirsizliğini koruyor.



Birinin bile kontrolü, Cumhuriyetçilere geçtiği takdirde, Demokrat Biden'ın yasa çıkarmasını zorlaştıracak. Ayrıca Cumhuriyetçiler, Biden'a yönelik soruşturmalar başlatabilecek.

ARA SEÇİMLER NEDİR VE KİMLER SEÇİLİYOR?



Ara seçimlerde, Kongre’nin alt ve üst kanatları Temsilciler Meclisi ve Senato’nun üyeleri seçiliyor.



Bu seçimler her iki yılda yapılıyor ve başkanın dört yıllık görev süresinin tam ortasına denk geldiğinde, bu oylamalara ara seçimler adı veriliyor.



Kongre ülke genelinde uygulanan ulusal yasaları yapıyor. Temsilciler Meclisi hangi yasaların oylanacağını belirlerken, Senato bu yasaları veto etme ya da onaylama yetkisine sahip. Senato aynı zamanda başkan tarafından yapılan atamaları onaylıyor ve daha nadiren de olsa, başkana karşı soruşturmalar yürütebiliyor.



Her eyaletin, altı yıllık görev süresi için seçilen iki senatörü bulunuyor. Temsilciler Meclisi üyeleri ise iki yıl hizmet veriyor ve daha küçük bölgeleri temsil ediyor.



Bu ara seçimde Temsilciler Meclisi’nin tüm üyeleri ve Senato üyelerinin üçte biri belirlenecek.



Bazı büyük eyaletlerde de vali ve yerel yetkili seçimleri yapılacak.