ABD ara seçimleri: Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerin kontrolüne geçti

ABD’de yapılan ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nin kontrolü Cumhuriyetçilere geçti.

Henüz resmi olmayan sonuçlara göre, 435 koltuklu Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağlamak için gerekli olan 218 sayısını geçti.

Geçen hafta Demokratlar, Kongre'nin üst kanadı Senato'da çoğunluğu elde etmişti. Böylelikle Amerikan Kongresi'nde, Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerin, Senato da Demokratların olmuş oldu.

Seçim öncesi anketlerde Cumhuriyetçilerin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da Demokratlara karşı üstünlük kuracağı tahmin ediliyordu.

Kongre'den herhangi bir yasanın geçmesi için hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nden onaylanması gerekiyor.

