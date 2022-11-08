ABD ara seçimleri: Türk Doktor Mehmet Öz senatörlük yarışında (Doktor Mehmet Öz kimdir?)

Türk Doktor Mehmet Öz, Amerikan kamuoyu onu uzun yıllardır televizyon ekranından tanıyordu. Kalp cerrahı olarak verdiği tavsiyeler, onu seyircinin yakından takip ettiği birisi haline getirdi.



Doktor Mehmet Öz, tıp ve televizyon dünyasındaki popülaritesini siyaset sahnesine taşıdı. ABD'de ara seçimlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oydu.

DOKTOR MEHMET ÖZ KİMDİR?



Mehmet Cengiz Öz, 11 Haziran 1960'da Ohio eyaletine bağlı Cleveland'da doğdu. Konya'dan ABD'ye göç eden bir ailenin çocuğuydu. Harvard ve Pennsylvania üniversitelerinde okudu; tıp doktoru oldu.



1996 yılında, New York Yankees menajerinin kardeşine yaptığı kalp nakliyle medyanın dikkatini çekti. Altı sezon sağlık uzmanı olarak Oprah Winfrey'nin programına çıktı. 2009'da başladığı Dr. Oz Show'la reyting rekorları kırdı.



TV yıldızına dönüşen, çok satan kitapların yazarı olan Dr. Öz, eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından da Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi üyeliğine atanmıştı. Öz, son olarak gözünü siyasete dikti.



Cumhuriyetçi Parti'den Pennsylvania senatörlüğü için adaylığını açıkladı.



Donald Trump, 62 yaşındaki Türk asıllı doktoru "Zeki, sağlam ve sizi asla yarı yolda bırakmaz" ifadeleriyle tanımlıyor.



Ancak Öz'ün çifte vatandaşlığı ve ABD ordusu yerine Türk ordusunda askerliğini yapması, Cumhuriyetçi parti içinde tartışma yarattı.



Mehmet Öz, çifte vatandaşlığının kampanya kapsamında dikkat dağıttığını, ailesiyle yaptığı görüş alışverişi sonucunda senatör seçildiği takdirde Türk vatandaşlığından ayrılacağını söylüyor.



Türk vatandaşlığından şimdiye kadar çıkmamasının en büyük sebebiniyse Türkiye'de Alzheimer tedavisi gören annesi olarak gösteriyor.



Öz'ün eleştirildiği noktalardan biri de reklamını yaptığı takviye besin firmalarıyla ilişkisiydi. Öz, "Asla o reklamlarda anlatıldığı gibi zayıflama ürünleri satmadım. Bunun gibi bir televizyon programı. Böylece insanlar şovlarda reklam yayınlayabilirler. Ve bu tamamen uygun ve çok şeffaf bir süreç." diyerek kendini savunmuştu.





Doktor Öz, kürtaj karşıtı.



Malvarlığıyla ilgili de Amerikan basınında haberler çıktı. İki evi olduğunu söylüyor ama gazetelere göre gerçek sayı çok daha fazla. Öz ayrıca kendi servetinden de seçim kampanyası için milyonlarca dolar harcıyor.



Doktor Öz'ün uzun yıllar New Jersey'de yaşamış olması da bir diğer tartışma konusu oldu. Rakibi Demokrat Vali Yardımcısı John Fetterman, "Jersey'li Halı Tüccarı" dediği Mehmet Öz'ün dışarıdan aday olduğunu vurguluyor.



Demokrat Parti'nin sol liberal tabanına hitap eden Fetterman, Mayıs ayında ani bir kalp rahatsızlığı nedeniyle kısmi felç geçirdi.



Konuşma zorluğu yaşayıp, anlama güçlüğü çeken Fetterman; bir yandan sağlığı için mücadele ederken, bir doktora karşı da siyasi yarış yürütüyor.



Öz'ün kampanya yöneticisinin Fetterman için "sebze yeseydi sağlığı daha iyi olurdu" ifadesi de seçim döneminin çok konuşulanları arasındaydı.



Öz'ün bir markette sebze sepeti hazırladığını gösteren instagram videosu üzerine Fetterman, seçmene "sağlık durumunuzla dalga geçen bir doktora asla oy vermeyin" diye seslendi.



Fetterman, Öz’ü televizyon karakteri olmakla ve yalan söylemekle suçlarken; Öz de seçim dönemi boyunca Fetterman’ı “aşırlıkla" eleştirdi.