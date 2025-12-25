ABD, arabuluculara iletti. Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması ocakta başlayacak

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ancak İsrail'in çeşitli gerekçelerle sık sık ihlal edip Filistinlileri hedef aldığı ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması için takvim netleşiyor.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberine göre ikinci aşama ocak ayında devreye girecek. Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un; İsrail ve arabulucuları anlaşmanın ikinci aşamasının ocak ayı başlarında başlayacağı konusunda bilgilendirdiği belirtildi.

Haberde İsrail'in, Trump'ın Gazze'yi silahsızlandırmadan ikinci aşama için baskı yapacağından endişe ettiği vurgulandı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise Hamas'ı bir kez daha ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Netanyahu, Refah'ta bir askerin el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanmasının ardından yaptığı açıklamada "Uygun yanıt verilecektir" dedi.

Hamas cephesi ise olayın İsrail ordusunun kontrolü altındaki bir bölgede meydana geldiğini belirtti. Ateşkes sonrası bölgede patlayıcıların kaldığı konusunda uyarı yaptıklarını hatırlattı.

ATEŞKES SÜRESİNCE 395'TEN FAZLA FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim'de Mısır'ın Şarm El Şeyh kentindeki müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. İmzalanan anlaşma 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hatta" çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.​​​​​​​ Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre, ateşkes anlaşmasını sık sık ihlal eden İsrail'in 11 Ekim'den bu yana yaptığı saldırılarda 395’ten fazla Filistinli hayatını kaybetti, bin 100'ün üzerinde kişi de yaralandı.

YENİ YÖNETİM PLANI

BM Güvenlik Konseyi, 17 Kasım'da ABD'nin sunduğu 2803 sayılı karar tasarısını kabul ederek, Gazze'de 2027 sonuna kadar görev yapacak uluslararası geçici bir güç kurulmasına onay vermişti.

Buna göre Gazze; geçiş döneminde siyasi nitelik taşımayan ve teknokratlardan oluşan bir kurul tarafından yönetilecek.

Bu yapı, uluslararası aktörlerin de yer aldığı ve Barış Kurulu olarak adlandırılan yeni bir geçiş otoritesinin gözetiminde çalışacak. Kurula ABD Başkanı Trump başkanlık edecek. Bazı devlet liderlerinin yanı sıra eski İngiltere Başbakanı Tony Blair da kurulda görev alacak.