ABD askeri Gazze toprağına ayak basmayacak

Barış anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından ABD Merkezi Kuvvetleri (CENTCOM) Komutanı Oramiral Cooper, İsrail'e gitti. ABD'li komutan, 200 Amerikan askeriyle birlikte bir koordinasyon karargahı kuracak.

Cooper'in görevi bu koordinasyon merkezinin oluşturulmasıyla sınırlı. ABD askerleri Gazze'de görev yapmayacak.

Üst düzey bir ABD'li yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cooper'ın "Başlangıçta sahada 200 personel bulunduracağını, görevlerinin denetlemek, izlemek ve ihlallerin önlenmesini sağlamak olacağını" söyledi.

Aynı yetkili, Oramiral Cooper'ın, ekibine Mısır, Katar, Türkiye ve muhtemelen Birleşik Arap Emirlikleri askeri yetkililerinin de katılacağını ekledi.

CNN'e konuşan bir yetkili de, "ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı, İsrail ve Hamas arasında ateşkes anlaşmasının duyurulmasının ardından, Gazze'deki istikrar çabalarını desteklemek için İsrail'de bir sivil-askeri koordinasyon merkezi kuracak. ABD, Gazze'ye herhangi bir ABD askeri personeli konuşlandırmayı planlamıyor." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Levitt de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, askeri personelin "İsrail'deki anlaşmayı izlemekle görevlendirileceğini ve sahadaki diğer uluslararası güçlerle birlikte çalışacaklarını." belirtti.

İsrail devlet Televizyonu Kan, Gazze'de görev yapacak gücün silahlı olacağını söyledi ancak ayrıntı vermedi.

Türkiye'nin de katılacağı istikrar gücünün yapısının bu güce destek verecek ülkelerle ele alınması bekleniyor. Gücün silahlı olup olmayacağı, birliklerin silah kapasitesi, İsrail ve bölge ülkeleriyle temas yöntemleri ayrıntılı görüşmelerle şekillendirilecek.

Hamas silah bırakmayı kabul etse de Gazze birçok silahlı grubun varlığını sürdürdüğü bir bölge. İstikrar gücünün bölgeye giriş noktası, lojistik ve destek planlarının ayrıntılı şekillendirilmesi gerekiyor.