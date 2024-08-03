ABD askeri helikopterinde arıza: Japonya’ya acil iniş yaptı

ABD’ye ait askeri helikopter, motor arızası nedeniyle Japonya'nın Kanagawa eyaletindeki bir pirinç tarlasına acil iniş yaptı.

ABD askeri helikopterinde arıza: Japonya’ya acil iniş yaptı

’ye ait askeri helikopterlerden arıza haberleri gelmeye devam ediyor.

Yerel yetkililerden yapılan açıklamada, ABD askeri helikopterinin ’nın Kanagawa eyaletindeki Ebina şehrinde bulunan bir pirinç tarlasına acil iniş yaptığı bildirildi.

Açıklamaya göre, Kanagawa eyaletindeki Atsugi şehrinden havalanan helikopter Yamaguchi eyaletindeki Iwakuni şehrine gittiği sırada motor arızası yaşadı.

Bunun üzerine pilot, yerel saatle 10.55’te acil iniş gerçekleştirdi. Bölge sakinleri tarafından yapılan ihbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, helikopterdeki 12 kişiden yaralanan kimsenin olmadığı tespit edildi.

Helikopterin saat 12.40’ta yeniden kalkış yaparak Atsugi şehrindeki askeri üsse geri döndüğü açıklanırken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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