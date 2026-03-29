ABD askeri İran'a çıkacak mı?

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş 1. ayını geride bırakırken ABD'nin bir kara harekatı yapma olasılığının arttığı belirtiliyor.

Pentagon'un İran'da özel operasyon birimleri ve piyade birliklerini içeren haftalar sürecek kara operasyonlarına hazırlandığı, ABD Başkan Donald Trump'ın ise bu planları onaylayıp onaylamayacağının henüz belirsiz olduğu ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, hedeflere kara birlikleri olmadan da ulaşılabileceğini ancak Trump'a stratejik esneklik sağlamak amacıyla bölgeye sevkiyat yapıldığını belirtti.

İran parlamento başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin savaşı sona erdirmeyi amaçlayan diplomatik çabalara kamuoyu önünde yer vermesine rağmen, kara saldırısı planladığını söyledi. Galibaf, "Düşman kamuoyu önünde müzakere ve diyalog mesajları gönderirken, gizlice kara saldırısı planlıyor" ifadelerini kullandı. “Askerlerimiz Amerikan askerlerinin karaya inmesini, onları "ateşe verip” bölgedeki müttefiklerini bir kez ve sonsuza dek cezalandırmak için bekliyorlar" diye ekledi.

İran parlamento başkanı, İranlılara birlik çağrısında bulunarak, ülkenin "en kritik aşamasında" büyük bir küresel savaşın içinde" olduğunu söyledi ve "ABD'yi cezalandırabileceğimizden, İran'a saldırdığı için pişman olmasını sağlayabileceğimizden ve meşru haklarımızı sağlam bir şekilde güvence altına alabileceğimizden eminiz," dedi.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, verdiği röportajda, savaş ve barış konusunda nihai kararı dini liderin verdiğini belirterek, "ABD'nin adımlarına karşı iyimser değiliz, aynı zamanda savaşın devam etmesini de istemiyoruz. Sürdürülebilir bir barışa doğru ilerlemeye hazırız" dedi.

İRAN: “ABD-İSRAİL İLE BAĞLANTILI ÜNİVERSİTELER MEŞRU HEDEF”

İran Devrim Muhafızları, İsrail'in İran'daki üniversitelere saldırılarına karşılık, bölgede bu iki ülkeyle bağlantılı üniversitelerin artık "meşru hedef" olduğunu duyurdu. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları, İsrail'in Tahran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

"Amerikan-Siyonist güçler, İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi dahil, İran üniversitelerini defalarca bombaladı. Beyaz Saray'ın pervasız yöneticileri bilmelidir ki bundan böyle, işgalci İsrail'in tüm üniversiteleri ve Batı Asya'daki Amerikan üniversiteleri, İran üniversitelerinin yıkımına misilleme olarak, meşru hedef olarak kabul edilecektir." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, bölgedeki Amerikan üniversitelerinin personeline, öğrencilerine ve bu üniversitelerin çevresinde yaşayanlara kendi can güvenlikleri için üniversitelerden en az 1 kilometre uzağa çekilmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

İran ayrıca ABD'ye kınama çağrısı yaptı ve süre tanıdı. “Eğer ABD hükümeti, bölgedeki üniversitelerinin iki misilleme saldırısından sonra da zarar görmemesini istiyorsa, en geç 30 Mart Pazartesi günü Tahran saatiyle 12.00'a kadar üniversitelerin bombalanmasını kınayan resmi bir açıklama yayınlamalıdır.” denildi.

SAVAŞA YEMEN DE DAHİL OLDU

Yemen'deki İran yanlısı Husiler İsrail'e yönelik ilk saldırılarını gerçekleştirerek çatışmada yeni bir cephe açtı. Bölgeye binlerce deniz piyadesi ve amfibi hücum gemisi sevk eden ABD ordusu takviye güçlerin ulaştığını bildirirken, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda bir askerinin öldüğünü duyurdu. Küresel enerji arzında tarihin en büyük kesintisine ve binlerce kişinin ölümüne yol açan savaşta, bölgedeki askeri hareketlilik en üst seviyeye tırmandı.

İsrail, Tahran'daki hükümet altyapısını, nükleer tesisleri ve Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vururken, Lübnan'da 3 gazeteci İsrail saldırılarında yaşamlarını yitirdi. İsrail ordusu da 1 askerin güney Lübnan'da öldürüldüğünü açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ekonomik merkezlerinin hedef alınması durumunda güçlü misilleme yapacaklarını açıklarken, Pakistan bandıralı gemilerin boğazdan kısıtlı geçişi için anlaşmaya varıldı. ABD iç siyasetinde ise Kasım ayındaki ara seçimler öncesi halkın desteğini yitiren savaş nedeniyle Trump karşıtı ve savaş karşıtı protestolar ülke geneline yayıldı.