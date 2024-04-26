ABD askerleri Gazze'deki geçici limanın inşasına başladı

Pentagon, ABD birliklerinin Gazze kıyısı açıklarında, bölgeye insani yardım akışını hızlandırmayı amaçlayan geçici limanın inşaatına başladığını duyurdu.
Ancak Filistinli sivillere ihtiyaç duyulan gıdayı getirmeyi amaçlayan karmaşık plan, güvenlik ve yardımın nasıl dağıtılacağı konularında endişelerle dolu.
Pentagon sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder gazetecilere verdiği demeçte, "USNS Benavidez'in de aralarında bulunduğu ABD askeri gemilerinin, denizdeki geçici liman ve geçidin ilk aşamalarını inşa etmeye başladığını doğrulayabilirim" dedi.
Kıbrıs ve İsrail'deki koordinasyon ekipleri de dahil olmak üzere yaklaşık bin ABD askeri inşaata destek verecek.
GAZZE KIYILARINA AYAK BASMAMA EMRİ
ABD Başkanı Joe Biden, askerlere Gazze kıyılarına ayak basmama emri verdi. Üçüncü bir grup kamyonları iskeleden aşağıya sahile doğru sürecek.
İsrail ordusu yaptığı açıklamada, iskeleye güvenlik ve lojistik destek sağlayacağını ve İsrail Donanması gemileri ve hava kuvvetlerinin yanı sıra binlerce askerin yer aldığı bir İsrail askeri tugayının, iskeleyi kuran ABD askerlerini korumak için çalışacağını söyledi.
Üst düzey bir ABD askeri yetkilisi gazetecilere verdiği demeçte, ABD'nin mayıs ayı başlarında yeni limanı kullanarak yardım ulaştırmaya başlama yolunda ilerlediğini duyurdu.
Yetkili, deniz yoluyla yapılan teslimatların başlangıçta günde yaklaşık 90 kamyon yardım indirileceğini ve kısa sürede günde yaklaşık 150 kamyona çıkabileceğini aktardı.
LİMANIN ETKİ ALANI 3 BÖLGE
Bir BM yetkilisi, limanın muhtemelen üç bölgeye etki göstereceğini ve üç ayrı aşamalı bir geçiş sağlanacağını açıkladı.
İlk nokta İsrailliler tarafından kontrol edilecek, burada deniz yoluyla getirilen ve limandan indirilen yardımlar bırakılacak.
Diğeri yardımın aktarılacağı nokta ve üçüncüsü de BM'nin Filistinli ulaştırma ekibinin yardımları almak için bekleyeceği yer.
İSRAİL YARDIMLARI DENETLEYECEK
Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, yardımın Gazze'ye gönderilmeden önce İsrail tarafından Kıbrıs'ta denetlenmiş olmasına rağmen karadaki İsrail kontrol noktalarından geçmesi gerekeceğini söyledi.
Liman, Gazze Şeridi'nin hemen güneybatısında, İsrail ordusunun savaş sırasında inşa ettiği Gazze'yi ikiye bölen yolun biraz kuzeyinde yer alıyor.
Bu alan İsrail'in kara saldırısının başlamasından ve 1 milyondan fazla insanın güneye, Mısır sınırındaki Refah kentine doğru itilmesinden önce Gazze Şeridi'nin en kalabalık bölgesiydi.
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