ABD askerleri Gazze'deki geçici limanın inşasına başladı

LİMANIN ETKİ ALANI 3 BÖLGE



Bir BM yetkilisi, limanın muhtemelen üç bölgeye etki göstereceğini ve üç ayrı aşamalı bir geçiş sağlanacağını açıkladı.



İlk nokta İsrailliler tarafından kontrol edilecek, burada deniz yoluyla getirilen ve limandan indirilen yardımlar bırakılacak.



Diğeri yardımın aktarılacağı nokta ve üçüncüsü de BM'nin Filistinli ulaştırma ekibinin yardımları almak için bekleyeceği yer.



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Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, yardımın Gazze'ye gönderilmeden önce İsrail tarafından Kıbrıs'ta denetlenmiş olmasına rağmen karadaki İsrail kontrol noktalarından geçmesi gerekeceğini söyledi.



Liman, Gazze Şeridi'nin hemen güneybatısında, İsrail ordusunun savaş sırasında inşa ettiği Gazze'yi ikiye bölen yolun biraz kuzeyinde yer alıyor.



Bu alan İsrail'in kara saldırısının başlamasından ve 1 milyondan fazla insanın güneye, Mısır sınırındaki Refah kentine doğru itilmesinden önce Gazze Şeridi'nin en kalabalık bölgesiydi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin