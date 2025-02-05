ABD askerleri Suriye'den çekilecek: Pentagon'da 3 ayrı senaryo konuşuluyor

NBC News'un haberine göre, iki savunma yetkilisi, ABD Savunma Bakanlığı'nın Suriye'deki tüm ABD askerlerini çekmek üzere planlar geliştirdiğini bildirdi.



Yetkililer, Başkan Donald Trump ve ona yakın yetkililerin yakın zamanda Suriye'den ABD askerlerini çekme konusunda ilgi gösterdiklerini belirtti.

MASADAKİ ÜÇ SENARYO



Bunun üzerine Pentagon yetkililerinin 30, 60 veya 90 gün içinde tam bir çekilme içeren üç ayrı senaryo üzerine çalışmaya başladığı aktarıldı.



ABD savunma yetkililerine göre, Trump'ın yeni ulusal güvenlik danışmanı Mike Waltz ise, cuma gününü ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) karargahında geçirdi. Üst düzey ABD askeri liderleriyle bir araya geldi ve Ortadoğu hakkında brifingler aldı.



ABD'NİN SURİYE'DEKİ MİSYONU



Trump, 2019'un sonlarında Savunma Bakanı James Mattis'e Suriye'deki tüm ABD birliklerini çekmesini emretmişti. Mattis plana karşı çıkmış ve sonunda protesto amacıyla istifa etmişti.



Trump ABD birliklerinin çoğunu geri çekti ancak daha sonra onları bölgeye geri taşıdı. ABD'nin Suriye'deki varlığı o zamandan bu yana devam etti.

ABD ASKERLERİNİN GERÇEK SAYISI



Pentagon, aralık ayında Suriye'ye yaklaşık 2 bin asker konuşlandırıldığını duyurdu. Bu sayı, ordunun yıllardır duyurduğu 900 askerin iki katından fazla.



Pentagon, Suriye'deki askeri misyonun temel amacının terör örgütü DAEŞ'i zayıflatmak olduğunu söylüyor.

