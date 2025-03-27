ABD askerleri tatbikatta kayboldu: Zırhlı araç su altında bulundu!

Litvanya'nın Belarus sınırına yakın Pabrade kenti yakınlarında gerçekleştirilen tatbikatta dört ABD askeri kayboldu.



NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, kaybolan dört ABD askerinin öldürüldüğünü duyurdu. ABD Ordusu ise askerlerin akıbetinin henüz doğrulanmadığını söyledi.

NATO, RUTTE'NİN AÇIKLAMASINI DÜZELTTİ



NATO, sosyal medya platformu X'te yayınlanan bir açıklamada, Rutte'nin duyurusunu düzelterek, "Arama devam ediyor. @SecGenNATO'nun bugün bu konuda yaptığı açıklamalarla ilgili herhangi bir karışıklıktan dolayı üzgünüz. Ortaya çıkan haberlere atıfta bulunuyordu ve kayıpların kaderini teyit etmiyordu, bu hala bilinmiyor." ifadelerini kullandı.

ZIRHLI ARAÇ SU ALTINDAN ÇIKTI



ABD Ordusu, dört ABD askerinin eğitim tatbikatı sırasında içinde bulunduğu Hercules zırhlı aracının su altında bulunduğunu açıkladı.



Çarşamba akşamı gazetecilerin kendisine kayıp askerlerle ilgili bilgi verilip verilmediği yönündeki sorusuna Başkan Donald Trump, "Hayır, bilgi verilmedi." yanıtını verdi.

RUTTE'NİN YANILTAN AÇIKLAMASI



Rutte, Varşova'ya yaptığı ziyaret sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bir konferans sırasında dört askerin öldüğü haberini aldığını söylemişti.