Associated Press haber ajansının servis ettiği görüntülerde, ABD askerleri Ayn İsa bölgesi yakınlarında devriye atarken görülüyor.
Görüntülerde beş adet zırhlı personel taşıyıcı var. Barış Pınarı Harekatı başladığında bu yana ilk kez bölgedeki ABD askerlerinin görüntüleri yansıdı.
ABD ordusu, harekat başlamadan önce sınırdaki iki gözlem noktasını boşaltmıştı.
"ABD askerleri Tel Abyad'da devriyede" iddiası
NTV HaberDünya
Barış Pınarı Harekatı devam ederken, ABD askerlerinin Tel Abyad merkezine birkaç kilometre uzağından görüntüleri geldi.
Associated Press haber ajansının servis ettiği görüntülerde, ABD askerleri Ayn İsa bölgesi yakınlarında devriye atarken görülüyor.