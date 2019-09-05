Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi devriyenin Haseke'ye bağlı Rasulayn'da gerçekleştiğini duyurdu.
Gözlemevinin verdiği bilgiye göre devriyeye Amerikan askerlerinin yanı sıra Rasulayn askeri konseyi üyeleri katıldı.
Rasulayn Askeri Konseyi'nin SDG'nin ana unsurunu oluşturan YPG'den ayrılan yerel bir güç olduğu belirtildi.
Devriye haberi SDG'nin Türkiye sınırındaki Rasulayn ve Tel Abyad'dan çekildiğinin duyurulmasından bir hafta sonra geldi.
Suriyeli Kürtlerin haber ajansı, devriyenin görüntülerini yayınladı. Görüntülerde ABD bayrağı taşıyan zırhlı askeri araçlar görülüyor. Amerikan askeri araçlarına YPG'lilerin kamyonetleri eşlik ediyor.
ABD askerleri YPG'den ayrılan grupla devriye gezdi
NTV HaberDünya
Suriye'nin kuzeyinde ABD askerleri, Türkiye sınırında PKK'nın Suriye kolu YPG'den ayrılan bir grupla ortak devriye gezdi.
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi devriyenin Haseke'ye bağlı Rasulayn'da gerçekleştiğini duyurdu.