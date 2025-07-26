ABD, askıya aldığı 6 milyar dolarlık fonu serbest bırakıyor

ABD Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Trump yönetimi, yaklaşık 6 milyar dolarlık eğitim fonunu ilgili okullara aktaracak.

Trump yönetimi, harcamaların Beyaz Saray'ın öncelikleriyle uyumlu olmasını sağlamak amacıyla yapılan inceleme kapsamında 1 Temmuz'da; okul sonrası, yaz programları, İngilizce öğrenen öğrencilere destek, öğretmen eğitimi için kullanılan yaklaşık 6 milyar dolarlık eğitim fonunu askıya almıştı.



Eğitimciler, Kongre üyeleri ve sendikalar, söz konusu fonların ilgili programların yürütülmesi için okullara bir an önce aktarılması çağrısı yapmıştı.

Geçen hafta 10 Cumhuriyetçi senatör, dondurulan eğitim fonlarının eyaletlere gönderilmesine izin verilmesi için yönetime bir mektup göndermiş ve bu fonların yeni eğitim yılı başlamadan ilgili okullara verilmesi gerektiğini belirtmişti.