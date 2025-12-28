"ABD, Avrupa ve İsrail’le topyekün bir savaş içindeyiz"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in internet sitesine verdiği röportajda, İsrail ve ABD'nin haziran ayındaki saldırılarının ülkeyi birleştirdiğini savundu.

İran lideri, "Bana göre şu an ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekün bir savaşın içindeyiz" dedi. Bunun 1980'lerdeki İran-Irak savaşından "çok daha kötü, karmaşık ve zor" olduğunu belirten Pezeşkiyan "Irak'la savaşırken durum belliydi. Onlar füze atıyordu, benim de nereyi vuracağım belliydi. Ancak bugün bizi her yandan kuşatıyor ve baskı altına alıyorlar" dedi.

İran lideri Pezeşkiyan "Ticaretimizi engelliyor ve çeşitli konularda toplumun beklentilerini yükseltiyorlar." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, İran'daki hükümet yapısının zayıf olduğu yönünde propaganda yaptığını ve savaş sırasında İran'ın koşulsuz teslim olacağı yönünde beklenti içine girdiği değerlendirmesinde bulunan Pezeşkiyan, şöyle devam etti: "İsrail, bizi parçalayabileceği hayaliyle ülkemize saldırdı ancak aksine birlik ve beraberliğimiz arttı. Milli birlik her türlü askeri güçten daha önemlidir. Ordumuz teçhizat ve personel açısından İsrail'in saldırdığı döneme nazaran daha güçlü. Eğer saldırmayı düşünürlerse daha kararlı bir duruşla karşılaşacaklar."