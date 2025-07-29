ABD basınından Avrupa iddiası: "Asker çekme planı masada"

ABD'nin 35 bini Almanya'da olmak üzere Avrupa genelinde 90 ila 100 bin askeri bulunuyor.



Başkan Joe Biden'ın Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında Avrupa'ya gönderdiği yaklaşık 20 bin askerin geri çekilebileceği ileri sürülüyor.



Bu sayının 30 bini geçebileceği de iddialar arasında. Kararın Avrupa başkentlerinde endişeye yol açtığı öne sürülüyor

SAVUNMA BAKANI SİNYALİNİ VERMİŞTİ



ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Şubat ayında Washington’un artık Avrupa ülkeleri için güvenlik garantörü olamayacağını söylemişti.



Pentagon’un, askerlerin Avrupa’dan çekilerek başka bölgelere kaydırılmasına ilişkin kararını, eylül ayında yayımlanacak Küresel Pozisyon Değerlendirmesi raporunun ardından vermesi bekleniyor.

