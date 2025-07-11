ABD basını, 4 emareyi yazdı: İsrail-İran savaşı yeniden mi başlayacak?

İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan ve 12 gün boyunca devam eden savaşın ardından ilan edilen ateşkes sürüyor. ABD’nin İran’daki nükleer tesislere saldırısıyla tırmanan ve İran’ın misillemesiyle devam eden savaşta ateşkes ilan edilmiş olsa da Tahran ve Tel Aviv arasındaki derin stratejik ve nükleer gerilimler çözülmüş değil.



ABD’nin Newsweek dergisinin haberine göre, mevcut dört işaret, İsrail ve İran’ın yeniden savaşmaya başlayabileceğini gösteriyor.



“İKİ TARAF DA SİLAHLANIYOR”



Habere göre, ateşkesin devam ettiği süreçte hem İsrail hem İran yeniden silahlanma yoluna gidiyor. Middle East Eye’a konuşan kaynakların verdiği bilgiye göre, İran, İsrail’in hasar verdiği savunma sistemlerini yeniden inşa etmek için Çin yapımı karadan havaya füze bataryaları edindi. İran’ın çoğu Rusya tarafından sağlanan hava savunmasını modernize etmek için Çin’den J-10 çok rollü savaş uçaklarını almak istediğinin söylendiği günlerde Çin Savunma Bakanlığı da bu uçakları “dost ülkelere” tedarik edebileceğini açıkladı.



Bu esnada İsrail de Lübnan’a yönelik hava “devriyelerini” ve saldırılarını yeniden artırdı, "sivilleri korumak için" yeni ülke içi güvenlik birimleri oluşturdu ve cephe hattındaki kuvvetlere destek olmak için yedek askerleri yeniden seferber etti. Tüm bu gelişmeler, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz tarafından da teyit edildi.



ABD de bu esnada İsrail’in son savaşta zarar gören askeri ekipmanlarının yerine yenilerinin koyulması için silah sevkiyatını artırdı, İsrail’e gelişmiş hassas mühimmat ve füze savunma sistemleri tedarik etti.



İRAN, NÜKLEER TESİSLERİNİ KULLANABİLECEK Mİ?



İkinci olarak, özellikle ABD yönetimi İran’ın nükleer tesislerinin yok edildiğini savunsa da ABD ve İsrail saldırıları ile karşı karşıya kalan tesislerin kullanım dışı kaldığına dair net bir emare bulunmuyor. İran, uranyum zenginleştirmeye ve gelişmiş santrifüjleri geliştirmeye devam ediyor.

Tahran yönetimi, İsrail ile sağlanan ateşkesin ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya aldı. Bu esnada İsrail ile savaş başlamadan önce devam eden ABD-İran nükleer müzakerelerinin akıbetinin ne olacağı da belirsizliğini koruyor.



TRUMP VE NETANYAHU YAN YANA



ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İran’a yaklaşım konusunda yakın zaman önce ters düşmüş gibi görünse de yaptıkları son görüşmelerde İran’ın nükleer programı ve bölgedeki silahlı “vekil güçleri” konusunda daha büyük bir fikir birliği resmi çizdiler.



Trump’ın yaklaşımını kamuoyu önünde destekleyen Netanyahu, “İsrail kendisini savunmak için tüm gerekli önlemleri alacaktır” dedi, yakın ortaklıklarını vurgulayarak ABD Başkanı’nı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi.



“HUSİLERİN SALDIRILARI DA RİSKİ ARTIRIYOR”



Newseek’e göre, son olarak, bölgedeki İran destekli grupların faaliyetleri İsrail-İran savaşının yeniden başlaması riskini beraberinde getirebilir. Buna göre, Yemen’deki Husiler, son dönemde İsrail’deki hedeflere yönelik saldırılarını şiddetlendirdi. Husiler, dün yaptıkları açıklamada, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı’nı balistik bir füze ile hedef aldıklarını duyurdu. Bundan önceki iki gün içinde ise Husiler tarafından hedef alınan iki gemi Kızıldeniz’de battı.



Haberde konuya ilişkin şu değerlendirmede bulunuldu: “Bu koordine edilmiş saldırılar, Husilerin artan askeri kabiliyetlerini ve İran’ın İsrail’e baskı yapıp kritik gemi taşımacılığı yollarını sekteye uğratma yönündeki daha geniş stratejisini ortaya koyuyor. Düşmalıklardaki bu artış, ABD’yi bölgede doğrudan bir askeri çatışmanın içine çekme olasılığını artırıyor.”