ABD basını. "ABD heyeti Pakistan'a gitmiyor"

Beyaz Saray, İran görüşmeleri için Özel Temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Pakistan 'a gideceğini açıklamıştı.

ABD medyası ise bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın Witkoff ve Kushner'in Pakistan ziyaretini iptal ettiğini söyledi.



İRAN TALEPLERİNİ İLETTİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İslamabad ziyareti sırasında Tahran’ın müzakere şartlarını ve ABD’nin taleplerine yönelik çekincelerini Pakistanlı yetkililere aktardı.

Reuters’a konuşan ve görüşmelere dahil olan bir Pakistanlı kaynak, söz konusu temasların dolaylı diplomasi sürecinin parçası olduğunu belirtti.

DOLAYLI DİPLOMASİ SÜRECİ

İran, ABD ile doğrudan görüşmek yerine pozisyonunu Pakistan aracılığıyla iletmeyi tercih ediyor. Bu kapsamda Arakçi’nin ziyareti, olası müzakerelerin yeniden başlaması için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

İslamabad, Washington ile Tahran arasında arabulucu rolü üstlenirken, taraflar arasındaki derin görüş ayrılıkları sürecin önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor.



İran ve ABD, 8 Nisan'daki ateşkesin ardından, 11 Nisan'da Pakistan'da doğrudan görüşme yapmış; ancak görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.