ABD basını: ABD İran’ın Keşm Adası’na saldırılar düzenledi

ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik yeni çatışma endişeleri ve barış umutlarının gölgesinde sürerken, ABD basını dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.



The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde ABD ordusunun İran’ın Keşm Adası’na yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini bildirdi. Gazeteye konuşan kaynaklar ABD güçlerinin birkaç haftadır İran hedeflerine yönelik küçük çaplı saldırılar düzenlemeye devam ettiğini öne sürerken, bazı yetkililer bu operasyonların sınırlı ve savunma amaçlı olduğunu ve İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemi trafiğini tehdit etme kabiliyetini engellemeyi amaçladığını vurguladı.

İRAN BASINI: FARKLI KESİMLERDE PATLAMA SESLERİ DUYULDU



İran basınında yer alan haberlerde ise günün erken saatlerinde Keşm Adası ve kıyı kenti Bender Lenge dahil ülkenin güney kesimlerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.



Patlamaların kesin nedenine ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken, olası yeni ABD saldırıları İran makamları tarafından henüz resmi olarak doğrulanmadı.



KATAR HEYETİ TAHRAN'DA



ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik müzakerelerle ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. Katar'ın arabuluculuğunda sürdürülen görüşmeler kapsamında Katarlı yetkililer, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya gelmek üzere Tahran'a gitti.

Reuters'a konuşan ve görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan bir yetkili, temaslarda son sekiz gündür müzakere edilen ABD-İran anlaşma taslağının bir versiyonunun ele alınacağını belirtti.

Yetkili, müzakerelerin içeriğine ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmadı.