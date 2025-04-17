ABD basını: ABD Suriye'den asker çekiyor

ABD'li İki üst düzey yetkiliye dayandırılan haberde bölgedeki 2 bin Amerikan askeri sayısının bin 400'e düşürüleceği öne sürüldü.



600 askerin yanı sıra bölgedeki 3 operasyon üssü de kapatılacak.



Haberde çekilmenin devam edip etmeyeceğine yönelik ise yaklaşık 2 ay sonra bir değerlendirme yapılacağı yazıyor.



Konuya ilişkin yetkililerden birinin Suriye'de en az 500 ABD askerinin kalması gerektiğini belirttiği iddia ediliyor.



ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de ABD askerinin bulunmasını istemiyor. İlk başkanlık döneminde de asker çekmeyi düşünen Trump, ABD Savunma Bakanlığı engeline takılmıştı.



New York Times'ın haberine göre karar Pentagon ve CENTCOM tarafından da onaylandı.



İSRAİL BASINI DA YAZMIŞTI

İsrail basını da, Washington yönetiminin 2 ay içerisinde aşamalı olarak Suriye'den asker çekmeye başlayacağını Tel Aviv yönetimine bildirdiği öne sürüldü.



İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail'in ABD'nin Suriye'den askeri varlıklarını çekmesini engelleme teşebbüsünde bulunduğunu aktardı.



Tel Aviv yönetiminin, "Türkiye'nin yeni Suriye'de daha fazla stratejik varlık devralacağı korkusuyla." bu hamleyi engellemeye çalıştığı kaydedildi.

İSRAİL'İN TÜRKİYE ENDİŞESİ



İsrailli yetkililerin "ciddi endişelerini dile getirdiği" fakat bunun ABD'nin çekilme kararı konusunda bir etkisinin olmadığı aktarıldı.



Üst düzey bir İsrailli yetkiliye göre, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden askerlerini çekmesinin, Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimi ve Türkiye'nin "Suriye'deki daha fazla stratejik askeri noktayı kontrol etmek yönündekini iştahını artırma potansiyeli." taşıyor.



Türkiye'nin Suriye'de İsrail'in hareket özgürlüğünü sınırlama ve gelecekte işgal altında tuttuğu Suriye topraklarına yönelik potansiyel bir tehdit oluşturma ihtimalinin İsrail'i korkuttuğu aktarıldı.

