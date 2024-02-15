ABD basını: ABD ve Arap ülkeleri Filistin devleti planı hazırlıyor

ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberine göre Biden yönetimi ve bazı Arap ülkeleri, İsrail ile Filistin arasında uzun vadeli barış için ayrıntılı ve kapsamlı bir plan hazırlıyor. Plana "Filistin devletinin kurulmasına yönelik" kesin bir zaman çizelgesi de dahil.



ABD'li ve Arap yetkililerin kaynak gösterildiği haberde, söz konusu planın önümüzdeki birkaç hafta içinde duyurulmasının beklendiği ifade edildi.



Plan ABD, Katar ve Mısır tarafından müzakere edilen rehine takası ve ateşkesi merkezine alıyor.



ABD'li ve Arap yetkililere göre, en az altı hafta sürmesi öngörülen ilk ateşkes planın kamuoyuna duyurulması, ek destek alınması ve geçici bir Filistin hükümetinin kurulması da dahil olmak üzere uygulamaya yönelik ilk adımların atılması için zaman sağlayacak.



Ancak İsrail'in böyle bir hamleyi kabul edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.



İsrail'in güvenlik garantileri ve Suudi Arabistan gibi Arap ülkeleriyle normalleşme yoluyla ikna edilebileceği düşünülüyor.



Plan sürecine dahil ülkeler düşüncelerini, cuma günü gerçekleştirilecek Münih Güvenlik Konferansı'nda Avrupalı ve diğer liderlerle paylaşmayı hedefliyor.

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